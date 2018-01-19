Лавров провел встречу с Джаафари

ООН, 19 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в кулуарах Совета Безопасности ООН провел встречу с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари, передает корреспондент РИА Новости.

Лавров и Джаафари пожали друг другу руки, однако не стали делать протокольных заявлений. До этого они обменялись несколькими словами в кулуарах заседания СБ ООН по Афганистану.

Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, данный контакт заранее не планировался.

Также в пятницу может состояться встреча Лаврова с главой МИД Иордании Айманом Сафади.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.