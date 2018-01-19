Лавров провел встречу с Джаафари

ООН, 19 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в кулуарах Совета Безопасности ООН провел встречу с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров и Джаафари пожали друг другу руки, однако не стали делать протокольных заявлений. До этого они обменялись несколькими словами в кулуарах заседания СБ ООН по Афганистану.
Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, данный контакт заранее не планировался.
Также в пятницу может состояться встреча Лаврова с главой МИД Иордании Айманом Сафади.
По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.
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