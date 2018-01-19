Тиллерсон выступит против попыток России "защитить Асада"

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе предстоящего визита в Париж 23 января примет участие в мероприятии против "безнаказанного использования химического оружия", сообщил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента США.

"Это будет политическое обязательство стран, которые думают одинаково. Цель — усилить давление на тех, кто ответственен за использование химического оружия. Общий посыл такой: привлечь тех, кто применяет химоружие, к ответственности", — заявил представитель госдепа.

"Это очень большой приоритет для президента (США) и госсекретаря, особенно сейчас, когда Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим (президента Сирии Башара) Асада, который продолжает использовать химоружие", — добавил чиновник.

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

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