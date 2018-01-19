В МИД РФ прокомментировали попытки обвинить Дамаск в применении химоружия

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия считает, что попытки возложить ответственность на Дамаск за использование химоружия в Сирии лишены всякой логики, они нужны для спасения террористов, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Ранее в письме постоянного представителя США при ООН Никки Хейли генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу США заявили, что считают критику России в адрес работы Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) непрофессиональной и называют попыткой скрыть действия президента Сирии Башара Асада. Хейли обращает внимание на то, что Россия критикует работу СМР, "ставя под сомнение беспристрастность и авторитет проводимых ими соответствующих расследований и профессионализм сотрудников". В документе также разбирается ряд заявлений российских официальных лиц, критикующих работу экспертов СМР и опровергающих выводы доклада миссии по инциденту в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.

"Одерживающей уверенные победы сирийской армии просто нет никакого смысла прибегать к применению единичных химических боеприпасов, чтобы обеспечить, по американской версии, преимущество в ходе локальных боестолкновений, но при этом заведомо получить в ответ жесткую реакцию мирового сообщества. Попытки возложить ответственность на Дамаск лишены всякой логики. В то же время на фоне его явных военных успехов именно для терпящих поражение террористов и тех, кто их поддерживает, организация подобных провокаций является надеждой на спасение", — говорится в тексте комментария.

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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