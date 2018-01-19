ООН, 19 янв — РИА Новости. США считают критику России в адрес работы Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) непрофессиональной и называют попыткой скрыть действия президента Сирии Башара Асада, говорится в письме постоянного представителя США при ООН Никки Хейли генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

В распространенном в пятницу письме Хейли обращает внимание на то, что Россия критикует работу СМР, "ставя под сомнение беспристрастность и авторитет проводимых ими соответствующих расследований и профессионализм сотрудников". В документе приводится ряд заявлений российских официальных лиц, критикующих работу экспертов СМР и опровергающих выводы доклада миссии по инциденту в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.

"Эти российские аргументы вводят в заблуждение и являются непрофессиональными, непоследовательными, а порой и полностью неверными. Они представляются намеренной попыткой посеять сумятицу и скрыть продолжающееся использование химического оружия режимом Асада", — говорится в письме постпредства США, которое также было распространено в качестве документа в Совете Безопасности ООН.

Так, США приводят выдержки из заявления директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова о том, что "примененный в Сирии зарин — из Ирака", а также что "зарин, примененный в Сирии, мог быть из старых запасов Каддафи в Ливии". США заявляют, что "это невозможно" и Россия "не представила никаких доказательств в поддержку этого утверждения". "Ливия прекратила производство зарина после первых попыток в 1980-х годах. В Ираке оставшиеся боеприпасы с зарином хранятся в бункере, и их последняя проверка 15 лет назад показала, что содержание в них зарина составляет не более 10–15%. Кроме того, Сирия использовала гексамин в качестве стабилизатора зарина; это факт, подтвержденный пробами принадлежащих Сирии запасов, взятыми ОЗХО в 2014 году. Ни Ливия, ни Ирак не использовали гексамин для производства зарина", — говорится в письме.

В постпредстве США также обратили внимание на слова Ульянова о том, что в Хан-Шейхуне имел место постановочный инцидент, а бомба с зарином была взорвана на земле. Хейли отметила, что глава СМР Эдмон Мюле сообщил Совету Безопасности 7 ноября 2017 года, что в СМР не поступило ни одного доказательства в поддержку утверждения о том, что нападение в Хан-Шейхуне было постановкой. "У России и Сирии было почти шесть месяцев для того, чтобы передать СМР соответствующую информацию в обоснование своих утверждений", — подчеркнула она. Постпред США также напомнила позицию экспертов СМР, которые заявили, что "нет никаких доказательств в поддержку теории о том, что воронка появилась в результате подрыва заряда на земле"

Миссия США прокомментировала и другое утверждение представителей РФ о том, что пострадавшие были доставлены в больницы близ Хан-Шейхуна до того, как произошла предполагаемая атака. "Как отмечал СМР и как сообщила МУФ (миссия ОЗХО по установлению фактов), зарин, скорее всего, был также применен в качестве химического оружия 30 марта 2017 года неподалеку, на южной окраине Аль-Латамины. Это нападение с применением химического оружия объясняет более ранние сообщения о пострадавших от зарина", — говорится в документе.

Сирийская оппозиция 4 апреля 2017 года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

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