США готовы работать с ООН и РФ в рамках процесса передачи власти в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты готовы оказывать любую поддержку ООН, работать с Россией в области процесса политической передачи власти в Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Мы готовы оказывать любую поддержку ООН, работать с Россией, чтобы осуществить плавную передачу власти в Сирии", — сказал представитель госдепа.

Он добавил, что США по-прежнему не видят политического будущего в Сирии для ее президента Башара Асада, но считают, что процесс передачи власти займет еще какое-то время.

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