Турция перебросила спецназ к границе с Сирией

АНКАРА, 19 янв — РИА Новости. Турция перебросила силы спецназа в районы Хасса и Кырыкхан провинции Хатай, передает агентство Anadolu.

В Хатай прибыли десять автобусов с силовиками, их задача — поддержать турецкие подразделения в Сирии. В районах Хасса и Кырыкхан слышны залпы артиллерии, обстреливающей территорию соседнего государства. На участке границы, примыкающей к сирийскому Африну, созданы новые пограничные заставы.

Операция в Африне

Накануне турецкий Генштаб распорядился привести войска на границе в состояние повышенной боеготовности на случай операции в Африне. Этот город контролируют Силы самообороны сирийских курдов (YPG).

В среду вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу операции.

По данным газеты Vatan, которая ссылается на военные источники, сначала Анкара задействует авиацию, атакуя 149 целей. Также предполагается использовать дислоцированную на границе артиллерию.

После уничтожения основных опорных пунктов YPG в Африн введут размещенную в приграничных районах бронетехнику и армейский спецназ. Турецкие военные смогут атаковать курдские силы с трех направлений.

Реакция курдов

Член руководства партии "Демократический союз" (YPG — ее боевое крыло) Сиханок Дибо заявил РИА Новости, что курды рассчитывают на поддержку международной коалиции во главе с США в случае удара Турции по Африну.

Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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