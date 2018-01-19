СМИ сообщили об артударах Турции по сирийским курдам в районе Африна

АНКАРА, 19 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Турции подвергли массированному артобстрелу позиции сил самообороны сирийских курдов (YPG) в районе Африн на северо-западе Сирии, по ним произведено не менее 10 ударов, передает в пятницу агентство Anadolu.

По данным военных источников агентства, огонь был открыт в ответ на обстрелы со стороны YPG. Удары были нанесены частями ВС Турции, дислоцированными в районе Хасса и Кырыкхан турецкой провинции Хатай.

Как сообщил РИА Новости источник в YPG, атаке подверглись несколько населенных пунктов. "Более 70 ракетных снарядов, запущенных турецкой артиллерией из города Хатай на юге Турции, упали на город Раджу и соседние города, что привело к большому материальному ущербу, наряду с разрушением здания местной радиостанции", — сказал он.

В минувшую среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности и в последние дни неоднократно производила обстрелы позиций YPG на приграничной территории.

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