Российские военные покидают Африн, сообщили турецкие СМИ

АНКАРА, 19 янв — РИА Новости. Турецкое агентство Anadolu заявляет, что российские военнослужащие покидают сирийский Африн, где ВС Турции планируют начать операцию против сил сирийских курдов.
По данным военных источников, несколько десятков человек из подразделений российской военной полиции направляются в район населенных пунктов Нубул и Зехра, находящихся под контролем сирийской правительственной армии.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Вице-премьер Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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