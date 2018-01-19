Российские военные покидают Африн, сообщили турецкие СМИ

АНКАРА, 19 янв — РИА Новости. Турецкое агентство Anadolu заявляет, что российские военнослужащие покидают сирийский Африн, где ВС Турции планируют начать операцию против сил сирийских курдов.

Агентство сообщило, что 170 российских военных с 16.00 местного времени начнут передислокацию на расстояние 17 километров к югу от Африна.

По данным военных источников, несколько десятков человек из подразделений российской военной полиции направляются в район населенных пунктов Нубул и Зехра, находящихся под контролем сирийской правительственной армии.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.