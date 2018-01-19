Сирийские курды заявили о готовности к обороне в случае турецкой операции

БЕЙРУТ, 19 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Курды в Африне на севере Сирии готовы к обороне в случае начала операции турецких ВС против вооруженных формирований сирийских курдов, заявил РИА Новости курдский политик в регионе Рейзан Хеду.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад позже заявил, что сирийская армия ответит соответствующим образом на агрессию Турции на севере страны, а ПВО САР готова сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве Сирии.

По словам Хеду, турецкая артиллерия продолжает вести огонь по деревням в окрестностях Африна. "Да, идет артобстрел. Но жители не хотят покидать свою землю и против присутствия турецкой армии. Тем более, что с турецкой армией — "Джебхат ан-Нусра" (террористическая группировка, запрещенная в РФ — ред.). Вы знаете же, что эти группировки и другие формирования… считают курдов куффарами (неверные). Поэтому сложно представить нахождение этих формирований и турецкой армии в городе Африн", — сказал собеседник агентства.

Хеду добавил, что жители Африна будут сопротивляться. "Пока остальной мир будет на нас смотреть, мы не допустим, что бы в истории появилась запись о том, как курды в Африне позволили оккупационной турецкой армии — новым османам — в сопровождении террористических группировок войти в город Африн без сопротивления", — сказал он.

В четверг в Африне прошел многотысячный митинг. Жители города выступили против турецкой военной кампании в Африне и требовали международного вмешательства.

Ранее госдепартамент США призвал Турцию не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, а сосредоточиться на борьбе с террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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