Сирийские курды заявили о готовности к обороне в случае турецкой операции

БЕЙРУТ, 19 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Курды в Африне на севере Сирии готовы к обороне в случае начала операции турецких ВС против вооруженных формирований сирийских курдов, заявил РИА Новости курдский политик в регионе Рейзан Хеду.
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад позже заявил, что сирийская армия ответит соответствующим образом на агрессию Турции на севере страны, а ПВО САР готова сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве Сирии.
По словам Хеду, турецкая артиллерия продолжает вести огонь по деревням в окрестностях Африна. "Да, идет артобстрел. Но жители не хотят покидать свою землю и против присутствия турецкой армии. Тем более, что с турецкой армией — "Джебхат ан-Нусра" (террористическая группировка, запрещенная в РФ — ред.). Вы знаете же, что эти группировки и другие формирования… считают курдов куффарами (неверные). Поэтому сложно представить нахождение этих формирований и турецкой армии в городе Африн", — сказал собеседник агентства.
В четверг в Африне прошел многотысячный митинг. Жители города выступили против турецкой военной кампании в Африне и требовали международного вмешательства.
Ранее госдепартамент США призвал Турцию не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, а сосредоточиться на борьбе с террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>