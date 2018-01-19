Анкара проводит консультации с Москвой по вопросу операции в Африне

Турецкая военная техника недалеко от турецко-сирийской границы в провинции Хатай. 17 января 2018

Турецкая военная техника недалеко от турецко-сирийской границы в провинции Хатай. 17 января 2018

АНКАРА, 19 янв — РИА Новости. На совместных консультациях Анкары и Москвы обсуждается возможная операция турецкой армии в сирийском Африне, заявил глава Минобороны страны Нуреттин Джаникли.

В минувшую среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу операции против вооруженных формирований сирийских курдов YPG. Эти отряды в Турции считаются террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

СМИ также сообщили, что Турция привела войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.

"Мы готовимся к операции в Африне, делаем для этого необходимые шаги", — заявил Джаникли в эфире телеканала Ahaber.

По его словам, консультации ведутся с Россией и с остальными заинтересованными странами региона. Он отметил, что в конце концов эта операция будет проведена.

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