"США призвали Турцию бороться с ИГ*, а не с сирийскими курдами"

ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Госдепартамент США призывает Турцию не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, а сосредоточиться на борьбе с террористами из группировки "Исламское государство*", заявила в четверг на брифинге официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

"Мы, конечно, не знаем, будет ли это. Мы бы призвали турок не предпринимать действий такого рода. Мы хотим, чтобы все (стороны) там (в Сирии – ред.) были сфокусированы на цели – ИГ*", — сказала Науэрт.

При этом она подтвердила, что США не намерены создавать "силы безопасности границы" в Сирии, и отметила, что этот вопрос, возмутивший Анкару, был "неверно представлен", а главная цель помощи курдам заключается в обеспечении безопасности на освобожденных от ИГ* районах.

Науэрт также посоветовала журналистам обратиться к турецкой стороне за разъяснениями относительно того, что именно так беспокоит Анкару.

Ранее коалиция во главе с США сообщила, что она приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с "Исламским государством*". Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США. Турция в среду заявила, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ "сил безопасности". В частности, сообщалось о намерении турецкой армии провести военную операцию в городе Африн, занятом курдами.

Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что противоречивые заявления из США о создании "сил безопасности границы" в Сирии свидетельствуют о царящем в Вашингтоне разброде.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что начало боевых действий турецкой армии в регион Африн в провинции Алеппо будет воспринято Дамаском как агрессия против суверенитета САР. Кроме того, он заявил, что сирийская армия ответит на любые предпринятые турецкой армией действия в регионе Африн, а силы противовоздушной обороны Сирии способны сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве САР.

*Запрещенная в России террористическая организация

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