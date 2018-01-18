"США призвали Турцию бороться с ИГ*, а не с сирийскими курдами"

ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Госдепартамент США призывает Турцию не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, а сосредоточиться на борьбе с террористами из группировки "Исламское государство*", заявила в четверг на брифинге официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.
При этом она подтвердила, что США не намерены создавать "силы безопасности границы" в Сирии, и отметила, что этот вопрос, возмутивший Анкару, был "неверно представлен", а главная цель помощи курдам заключается в обеспечении безопасности на освобожденных от ИГ* районах.
Науэрт также посоветовала журналистам обратиться к турецкой стороне за разъяснениями относительно того, что именно так беспокоит Анкару.
Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что противоречивые заявления из США о создании "сил безопасности границы" в Сирии свидетельствуют о царящем в Вашингтоне разброде.
В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что начало боевых действий турецкой армии в регион Африн в провинции Алеппо будет воспринято Дамаском как агрессия против суверенитета САР. Кроме того, он заявил, что сирийская армия ответит на любые предпринятые турецкой армией действия в регионе Африн, а силы противовоздушной обороны Сирии способны сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве САР.
*Запрещенная в России террористическая организация
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