Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

ООН, 18 сен — РИА Новости. Некоторые западные страны предпочитают закрывать глаза на факты изготовления и применения боевиками химоружия в Сирии и Ираке, это противоречит ряду резолюций СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг.

"На протяжении последних трех лет мы неоднократно предлагали принять резолюцию СБ ООН или хотя бы заявление его председателя с осуждением конкретных актов "химического" терроризма в Сирии и Ираке. К сожалению, все наши предложения неизменно встречали жесткое сопротивление со стороны ряда западных коллег, которые предпочитают закрывать глаза на факты применения и даже изготовления химического оружия террористами, выдвигают голословные обвинения в адрес Дамаска", — сказал Лавров, выступая на заседании СБ ООН.

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