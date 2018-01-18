Герасимов обсудил с главой турецкого Генштаба ситуацию в Сирии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Начальник генштаба Турции Хулуси Акара и глава разведки Турции Хакан Фидан обсудили с главой генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии, в том числе работу зон деэскалации, сообщает Минобороны РФ.

Во время визита в Москву 18 января начальник генерального штаба вооруженных сил Турции армейский генерала Хулуси Акара и директор национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хакан Фидан встретились с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первым заместителем министра обороны РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

"В центре дискуссии была ситуация в Сирийской Арабской Республике, в том числе реализация имеющихся договоренностей по обеспечению функционирования зон деэскалации и поддержанию режима прекращения боевых действий в них", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, актуальные вопросы обеспечения безопасности в регионе.

Отмечается, что встреча прошла в конструктивном ключе, было выражено удовлетворение уровнем взаимодействия, а также достигнута договоренность о продолжении контактов.

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