В Сирии заявили о готовности сбивать турецкие военные самолеты

ДАМАСК, 18 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Сирии восстановлены и способны сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве САР, заявил журналистам заместитель иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

"Мы предупреждаем, что сирийские ПВО восстановили свои мощности полностью и готовы уничтожать воздушные турецкие цели в небе над Сирией, и это значит, в случае агрессии против Сирии, пусть не чувствуют себя на прогулке", — сказал Микдад.

В среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.

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