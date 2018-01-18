Лаврентьев будет представлять Россию на встрече стран-гарантов по Сирии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россию на встрече стран-гарантов (РФ, Турции и Ирана) по Сирии 19-20 января в Сочи будет представлять спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"С нашей стороны будет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев", — сказал он журналистам.

По словам Богданова, в Сочи соберётся межведомственная группа, которая вместе с иранскими и турецкими партнерами будет заниматься вопросами проведения сирийского конгресса нацдиалога.

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