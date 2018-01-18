Боевые действия Турции будут восприниматься как агрессия, заявили в Сирии

ДАМАСК, 18 янв — РИА Новости. Начало боевых действий турецкой армии в регион Африн в провинции Алеппо будет воспринято Дамаском как агрессия против суверенитета САР, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

Генштаб ВС Турции распорядился привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности на случай возможной операции в сирийском Африне, сообщило ранее агентство Anadolu. Накануне вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

"Мы предупреждаем руководство Турции — если оно начнет военные действия в регионе Африн, это будет воспринято как акт агрессии турецкой армии в отношении суверенитета территории Сирии", — сказал Микдад.

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