Париж не получал от Москвы приглашения на встречу по Сирии в Сочи

ПАРИЖ, 18 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция не получала от России приглашения к участию в роли наблюдателей в конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в конце января в Сочи, сообщили в четверг во французском внешнеполитическом ведомстве.

По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, Россия решила направить приглашение США и другим постоянным членам Совбеза ООН принять участие в конгрессе в качестве наблюдателей.

"Франция привержена диалогу с Россией для продвижения в сторону политического перехода в Сирии. Мы не получали никаких приглашений на встречу, о которой вы говорите", — ответил заместитель официального представителя МИД Франции Александр Жиоржини на вопрос РИА Новости.

Вместе с тем, вопрос о том, рассматривает ли Франция возможность участия в конгрессе, остался без ответа. "Межсирийские мирные переговоры, проводимые под эгидой ООН, являются единственными легитимными рамками для политического перехода в Сирии в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН. Все инициативы по будущему Сирии должны быть вписаны в эти рамки", — добавил дипломат.

Париж надеется, что "российские усилия будут способствовать достижению необходимого международного консенсуса для достижения решения по Сирии", добавил он.

"Франция подтверждает свою поддержку усилиям спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Она будет продолжать работать со своими партнерами, чтобы способствовать успеху его посредничества", — заключил Жоржини.

Ранее сообщалось, что конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Впоследствии источники, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что конгресс будет однодневным и состоится 30 января. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме в Сочи, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

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