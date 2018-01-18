В Сирии пообещали ответить на любые враждебные действия Турции

ДАМАСК, 18 янв — РИА Новости. Сирийская армия ответит на любые предпринятые турецкой армией действия в регионе Африн, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

"Сирия ответит на любые враждебные действия Турции или на военные действия в отношении нее соответствующим образом", — сказал Микдад.

В минувшую среду вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности.

Турецкие СМИ в течение нескольких дней сообщают об обстреле со стороны ВС Турции подконтрольной курдскому "Демократическому союзу" территории в районе сирийского Африна. Турция также направила очередную колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 13 января, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн.

"Мы предупреждаем руководство Турции — если оно начнет военные действия в регионе Африн, это будет воспринято, как акт агрессии турецкой армии в отношении суверенитета территории Сирии",- сказал Микдад.

Замглавы МИД Сирии предупредил Анкару, что силы ПВО сирийской армии восстановлены и в случае нападения турецкие самолеты будут сбиты в воздушном пространстве САР.

"Я заявляю и прошу, что бы турки четко услышали, и что бы это послание дошло до каждого, кого касается данный вопрос: Африн в частности, а также северные и северо-восточные районы Сирийской Арабской Республики навсегда останутся сирийской арабской землей", — заявил Микдад.

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