СМИ сообщили, что Турция перебрасывает танки на границу с Сирией

АНКАРА, 18 янв — РИА Новости. Турция продолжает переброску бронетехники на границу с Сирией, техника с девятью танками прибыла в приграничную провинцию Хатай из разных частей ВС Турции, передает в четверг агентство Anadolu.

Сообщается, что переброска бронетехники проходит при соблюдении усиленных мер безопасности в рамках усиления турецких военных подразделений на границе с Сирией.

Накануне вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции в сирийском Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Турецкие СМИ в течение нескольких дней сообщают об обстреле со стороны ВС Турции подконтрольной курдскому "Демократическому союзу" территории в районе сирийского Африна. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 13 января, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн.

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