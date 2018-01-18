Турция привела армию у границы Сирии в состояние повышенной боеготовности

Танк турецкой армии недалеко от турецко-сирийской границы в провинции Хатай

Танк турецкой армии недалеко от турецко-сирийской границы в провинции Хатай

АНКАРА, 18 янв — РИА Новости. Турецкий Генштаб распорядился привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности на случай возможной операции в сирийском Африне, передает агентство Anadolu.

Анкара продолжает перебрасывать бронетехнику в приграничные районы: в провинцию Хатай прибыли девять танков.

Тринадцатого января президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, которые контролируют силы самообороны сирийских курдов (YPG).

Газета Vatan со ссылкой на военные источники писала, что сначала Турция задействует авиацию, нанеся удары по 149 целям. Также предполагается использовать дислоцированную на границе артиллерию.

После уничтожения основных опорных пунктов YPG планируется наземная операция. В Африн введут размещенную в приграничных районах бронетехнику и армейский спецназ. Турецкие военные смогут атаковать курдские силы с трех направлений.

Накануне вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу этой операции.

Член руководства партии "Демократический союз" (YPG — ее боевое крыло) Сиханок Дибо говорил РИА Новости, что курды рассчитывают на поддержку международной коалиции во главе с США в случае удара Турции по Африну.

Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>