АНКАРА, 18 янв — РИА Новости. Турецкий Генштаб распорядился привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности на случай возможной операции в сирийском Африне, передает агентство Anadolu.
Тринадцатого января президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, которые контролируют силы самообороны сирийских курдов (YPG).
Газета Vatan со ссылкой на военные источники писала, что сначала Турция задействует авиацию, нанеся удары по 149 целям. Также предполагается использовать дислоцированную на границе артиллерию.
Накануне вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу этой операции.
Член руководства партии "Демократический союз" (YPG — ее боевое крыло) Сиханок Дибо говорил РИА Новости, что курды рассчитывают на поддержку международной коалиции во главе с США в случае удара Турции по Африну.
Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
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