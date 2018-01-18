В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие — девять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – четыре, Дамаск – три, Деръа – два", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"*. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Сообщается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел гуманитарную акцию на базе русского культурного центра в городе Дамаск. Жителям переданы продукты питания, детская одежда и школьные принадлежности общим весом 3,2 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 183 людям. Осуществлен контроль прохождения гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа. Местному населению доставлены продовольствие и предметы первой необходимости, общий вес груза – 110 тонны.

Добавляется, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Тледжине провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2330. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

* Запрещенная в России террористическая организация

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