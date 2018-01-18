США учитывают интересы Турции в Сирии, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США учитывают интересы Турции при операциях в Сирии и признают их легитимность, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
"Обеспокоенность Турции в области безопасности законна. Мы по-прежнему будем полностью транспарентны в общении с Турцией по нашим усилиям в Сирии, направленным на разгром ИГ*. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО в антитеррористических усилиях", — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
* Запрещенная в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>