США учитывают интересы Турции в Сирии, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США учитывают интересы Турции при операциях в Сирии и признают их легитимность, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Турция в прошлом выражала ряд опасений относительно деятельности курдских формирований, контролирующих значительные территории на севере и западе Сирии. Турция выражала опасения, что ситуация в Сирии может способствовать укреплению курдских формирований, которые Анкара считает террористическими.

"Обеспокоенность Турции в области безопасности законна. Мы по-прежнему будем полностью транспарентны в общении с Турцией по нашим усилиям в Сирии, направленным на разгром ИГ*. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО в антитеррористических усилиях", — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.