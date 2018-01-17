США не будут помогать в восстановлении подконтрольных Асаду районов Сирии

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. США, ЕС и региональные партнеры не будут оказывать помощь по восстановлению подконтрольных Асаду районов Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"США, ЕС и региональные партнеры не будут предоставлять международную помощь на восстановление никаким районам, подконтрольным режиму Асада", — заявил Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии. Он призвал другие страны следовать этому примеру и не оказывать экономическую поддержку сирийского режима. "Как только режим Асада покинет власть, США будут с удовольствием способствовать нормализации экономических отношений Сирии с другими странами".

"США призывают все страны быть дисциплинированными и оказывать экономическое давление на Асада в восстановлении страны после политического перехода". Он выразил надежду, что такая форма давления "поможет сирийцам и представителям режима убедить Асада уйти", — сказал Тиллерсон.

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