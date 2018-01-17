Тиллерсон заявил о необходимости расширять зоны деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают необходимым расширять зоны деэскалации в Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он напомнил, что зона деэскалации, созданная в июле Россией, США и Иорданией, работает до настоящего времени хорошо.

"Эти ранние позитивные тенденции могут укрепиться при расширении усилий по деэскалации, не только на юго-западе, но и в других местах", — сказал Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии. Трансляцию выступления вел сайт госдепартамента.

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