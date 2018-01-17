Вице-премьер Турции обвинил США в поставках сирийским курдам оружия

АНКАРА, 17 янв — РИА Новости. Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции против вооруженных формирований сирийских курдов YPG в Африне, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"Турция использует все дипканалы, все, включая президента, соответствующих министров, много раз обсуждали эту тему (операцию в Африне – ред.) со всеми заинтересованными странами, включая Россию и США. Турция четко объяснила свою позицию. YPG, ИГ* – это террористические организации. Но США пытаются использовать одних террористов против других – это большая ошибка. Сейчас мы видим, что США поставили YPG тысячи грузовиков с оружием, в том числе тем, которое используется против воздушных целей – такого у ИГ нет", — заявил Боздаг.

Он обвинил США в том, что они вводят в заблуждение Турцию по поводу военной помощи YPG. "Мы знаем, сколько и какое оружие ими поставлено, у нас точные цифры. Получается, что мы договариваемся об одном, а в реальности видим совсем другое. Мы призываем США немедленно вернуть оружие, поставленное террористам", — добавил Боздаг.

Турецкие СМИ в течение трех последних дней сообщают об обстреле со стороны ВС Турции подконтрольной курдскому "Демократическому союзу" территории в районе сирийского Африна. Турция также направила очередную колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 13 января, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн.

* Террористическая организация, запрещенная в России