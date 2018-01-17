В Турции пообещали не допустить создание "сил безопасности границы" в Сирии

АНКАРА, 17 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ создаваемых США в Сирии "сил безопасности", говорится в заявлении по итогам заседания Совета нацбезопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Тайипа Эрдогана.

Коалиция во главе с США ранее приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с ИГ*. Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США.

"Турция не позволит создать у своих границ террористический коридор, а также террористическую армию ("силы безопасности границы" в Сирии – ред.). В отношении этого будут приняты все необходимые меры. Все оружие, которое было поставлено террористической организации — силам самообороны сирийских курдов — должно быть немедленно собрано и возвращено", — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что Турция разочарована вооружением сил сирийских курдов, которое осуществляет ее союзник по НАТО США.

"В случае возникновения угроз со стороны, прежде всего, запада Сирии, необходимые шаги со стороны Турции будут предприняты немедленно и решительно", — подчеркивается в заявлении Совета нацбезопасности.

Резкая реакция Турции связана с тем, что основу "сил безопасности границы" составят вооруженные формирования сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана".

* Террористическая организация, запрещенная в России