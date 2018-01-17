Источник уточнил дату проведения конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии состоится в Сочи 30 января, он будет однодневным, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.

"Конгресс пройдет в Сочи 30 января", — сообщил РИА Новости источник, близкий к организации форума.

В свою очередь источник в сирийской оппозиции, который планирует принять участие в конгрессе, подтвердил РИА Новости эту информацию.

"Да, это так, 30-го. Форум продлится один день", — сказал собеседник агентства по телефону.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на конгресс приглашен, но пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

"Что касается проведения конституционной реформы, сирийцам самим решать, создавать конституционную комиссию, комитет по рассмотрению (конституционной реформы – ред.)… В любом случае, это должно коррелироваться с сирийским законодательством и должно строиться в строгом соответствии с действующей конституцией", — сказал он.

Лаврентьев уточнил, что, согласно действующему основному закону в Сирии, конституционную комиссию, которая будет разрабатывать новый закон или правки в существующую конституцию, должен одобрить указом действующий президент. Однако Лаврентьев не исключил, что в данной ситуации могут быть найдены и какие-то другие механизмы. Решать все эти вопросы предстоит в любом случае непосредственно самим сирийцам.

"В Сочи должна быть заложена основа для работы над новой конституцией. Наверное, будет создан какой-то определенный орган, который приступит к этой работе, который будет привлекать к работе различных специалистов из различных оппозиционных групп, центрального правительства. В какой форме это будет проходить дальше, где эта комиссия будет заседать? Может быть, она примет решение, что будет заседать непосредственно в Дамаске при определенных гарантиях со стороны РФ, либо какой-либо другой страны. Это дело будущего, технические вопросы", — сказал Лаврентьев.

Одним из самых сложных вопросов при организации конгресса остается участие в нем курдских представителей. Турция выступает резко против присутствия сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD), которую в Анкаре считают связанной с Рабочей партией Курдистана — в Турции она признана террористической. По словам Лаврентьева, Россия учитывает опасения Анкары и на конгресс, скорее всего, будут приглашены независимые курдские представители, но при этом интересы PYD также будут учтены.

Он сказал, что пока говорить о присоединении представителей именно PYD сложно. "Я думаю, что и у руководства партии есть понимание, что настаивать на таком участии смысла не имеет", — добавил Лаврентьев.

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