Анкара заявила, что США не будут создавать отряды на сирийской границе

АНКАРА, 17 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с ним опроверг информацию о создании "сил безопасности границы" в Сирии.

"Мэттис заверил, что лично проследит за данным вопросом", — цитирует Чавушоглу агентство Anadolu

Встреча министров состоялась накануне в Ванкувере, на полях саммита по безопасности и стабильности на Корейском полуострове.

Глава турецкого МИД призвал США отказаться от шагов в Сирии, которые могли бы привести к кризису в отношениях с Анкарой. Как напомнил Чавушоглу, Вашингтон ранее уверял Анкару, что отряды сил самообороны сирийских курдов YPG не являются "стратегическими партнерами" США и сотрудничество с ними временное — ради борьбы с боевиками ИГ*.

"Если вы не считаете YPG — сирийское крыло Рабочей партии Курдистана — стратегическими партнерами, то прекратите их поддерживать, верните оружие, поставленное в Сирию. В Вашингтоне даже уверяли нас, что составили списки номеров всего оружия, переданного YPG, и впоследствии его сдадут в арсеналы", — отметил Чавушоглу.

По его словам, у Турции немало оснований скептически относиться к этим обещаниям, поскольку США не раз уже их нарушали. Это касается и вывода сил YPG из Манбиджа и операции в Ракке.

Министр предупредил, что создание Вашингтоном "сил безопасности границы" нанесет "непоправимый удар по турецко-американским отношениям".

На прошлой неделе СМИ сообщили, что международная коалиция во главе с США приступила к формированию в Сирии "сил безопасности границы" численностью тридцать тысяч человек для охраны подконтрольной ей зоны. Основу составят курдские бойцы из "Сирийских демократических сил" (СДС), которых Анкара считает террористами, связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

"Силы безопасности границы" планировалось развернуть вдоль долины реки Евфрат — на западной окраине Сирии, которую контролирует СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить эти формирования.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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