ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Коалиция во главе с США не стала уточнять тип вооружения, которое поставляет сирийским курдам, хотя сам факт оружейных поставок опровергать не стала.

Ранее арабский информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на источники сообщал, что США передали вооруженным формированиям сирийских курдов (YPG) партию ПЗРК в рамках секретной сделки. По данным портала, США поставили оружие курдам в районе Африн на северо-западе Сирии.

"Международная коалиция приняла решение подготавливать военных, поставлять военное оборудование нашим партнерам — Сирийским демократическим силам, чтобы сломить последнее сопротивление ИГ*. В связи с соображениями, связанными с их операционной деятельностью, мы не будем уточнять детали оружия, которое предоставляется отдельным подразделениям в конкретном местоположении", — заявил РИА Новости представитель пресс-офиса коалиции.

Ранее издание Defense Post сообщило, что коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГ* приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с ИГ*. Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США.

* Запрещенная в России террористическая организация