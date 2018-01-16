Россия зафиксировала нарушения режима перемирия в Идлибе

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня зафиксированы в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии, заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В целях выполнения меморандума о создании зон деэскалации в Сирии российско-иранско-турецким совместным координационным центром проводится мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий. В течение суток центром фиксировались случаи нарушения режима в зоне деэскалации "Идлиб", — сказал он.

Евтушенко отметил, что в целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, также было подписано соглашение о присоединении населенного пункта Деббабия провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

Российский центр обеспечил безопасное и беспрепятственное сопровождение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа, куда были доставили продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом 123 тонны. В провинции Дейр-Эз-Зор жители населенного пункта Мазлум получили питьевую воду, в населенном пункте Хатла 497 детей получили школьные принадлежности. Военные врачи центра за сутки оказали медицинскую помощь 23 сирийцам, включая 11 детей.

Российским центром совместно с руководством провинций продолжается работа по возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего проживания.

"В период с 13 по 15 января в освобожденные от боевиков населенные пункты Байт-Джинн и Мазраат-Байт-Джинн в провинции Риф-Дамаск вернулось 536 семей", — сказал Евтушенко.

Сирийские власти начали работы по оценке ущерба и определению объема работ, необходимых для восстановления инфраструктуры в указанных населенных пунктов. Центр прорабатывает вопросы доставки гуманитарной помощи населению, планирует сопровождение гуманитарных конвоев международных организаций.

Всего за сутки в свои дома вернулись 1 тысяча 321 человек, в том числе в провинции Дамаск — 1 тысяча 112, в провинции Дейр-Эз-Зор — 122, в провинции Хомс — 31, в провинции Хама — 29, в провинции Алеппо — 27 человек, сообщил Евтушенко.

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