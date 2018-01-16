СМИ сообщили о передаче американских ПЗРК сирийским курдам

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. США передали вооруженным формированиям сирийских курдов (YPG) партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) в рамках секретной сделки, сообщил арабский информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на источники.

По данным издания, США поставили оружие формированиям сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Сообщается, что передача оружия произошла на прошлой неделе в рамках "секретного соглашения" США и YPG.

Ранее издание Defense Post сообщило о том, что коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с ИГ*. Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, а также из некоторых арабских племен, получали вооружение от коалиции США.

Сообщения о новой инициативе США в Сирии появились на фоне новых угроз со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана. Накануне он заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG — вооруженным формированиям сирийских курдов, которые являются союзниками США. При этом Эрдоган хоть и обрушился на США с жесткой критикой, но выразил надежду, что Вашингтон поддержит усилия Анкары.

* Запрещенная в России террористическая организация