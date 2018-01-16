СМИ сообщили о передаче американских ПЗРК сирийским курдам

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. США передали вооруженным формированиям сирийских курдов (YPG) партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) в рамках секретной сделки, сообщил арабский информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на источники.
Ранее издание Defense Post сообщило о том, что коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с ИГ*. Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, а также из некоторых арабских племен, получали вооружение от коалиции США.
* Запрещенная в России террористическая организация
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