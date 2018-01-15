В МИД Сирии заявили, что силы США никого не пугают

БЕЙРУТ, 15 янв — РИА Новости. Силы, о которых заявляют США в Сирии, являются "фиктивными" и никого не пугают, заявил в интервью телеканалу "Аль-Маядин" замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад.

Коалиция во главе с США ранее приступила в Сирии к созданию совместно с Сирийскими демократическими силами так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории. Конечная цель — создать контингент примерно в 30 тысяч человек. Кроме этого, у США в Сирии есть базы, в частности — в Эт-Танфе, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции.

"Сила США на данный момент фиктивна и нас не пугает. Мы уверены, что Сирия останется единой",- цитирует слова Микдада телеканал.

Он подчеркнул, что сирийская армия и ее союзники следят за каждым, кто пытается посягнуть на единство республики. "Наше послание дошло до адресатов, и они знают, что сирийская армия способна достичь своих целей",- сказал Микдад.

По словам сирийского дипломата, присутствие американских и турецких сил не соответствует интересам Сирии, является враждебным и незаконным. "К любому незаконному присутствию на нашей земле мы будем относиться как к агрессору",- добавил Микдад.

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