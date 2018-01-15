АНКАРА, 15 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Турции подвергли артиллерийскому обстрелу позиции сил самообороны сирийских курдов (YPG) в районе Африн на северо-западе Сирии в ответ на обстрел с их стороны, передает в понедельник агентство Anadolu.

Сообщается, что силы YPG подвергли минувшей ночью ракетному обстрелу населенные пункты в приграничном с Турцией сирийском районе Аазаз, выпустив ракеты по населенным пунктам, подконтрольным оппозиционной "Свободной сирийской армии". ВС Турции, дислоцированные в районах севера Сирии, подконтрольных им в результате операции "Щит Евфрата", а также в зоне деэскалации в Идлибе, подвергли в ответ обстрелу объекты YPG в Африне.

Турецкие СМИ сообщают об обстреле со стороны ВС Турции подконтрольной YPG территории в районе Африн третий день подряд. Турция также направила очередную колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией.

Артобстрелы в субботу были произведены в часы, когда президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG. По словам Эрдогана, США отправили в Сирию для YPG уже 4,9 тысячи грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием. Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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