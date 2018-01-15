В МИД отметили опасность планов США по созданию "сил безопасности" в Сирии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Планы США помочь созданию зон пограничной безопасности в Сирии говорят о том, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности сирийского государства, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"(Госсекретарь США) Рекс Тиллерсон, как и (его предшественник) Джон Керри, неоднократно меня заверял, что единственной целью присутствия США в Сирии, включая и спецназ на земле, является уничтожение террористов, уничтожение ИГИЛ *. Но сейчас, даже если принять во внимание, что, как говорят американцы, ИГИЛ* до конца не уничтожена, сейчас те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США все-таки не хотят сохранить территориальную целостность Сирии", — сказал Лавров в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

"Буквально вчера было объявлено о новой инициативе, о том, что США хотят помочь так называемым Силам демократической Сирии создать некие зоны пограничной безопасности. По большому счету это обозначает обособление огромной территории вдоль границы Турции с Ираком и к востоку от реки Евфрат… И объявления о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США – это очень серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии" — добавил глава МИД РФ.

По его словам, "делается это без каких-либо оснований, вытекающих из резолюций СБ ООН или тех договоренностей, которые достигались ранее в ходе женевских переговоров".

"Мы, как и наши турецкие и иранские коллеги, как и многие другие, я убежден, ожидаем от США подробных разъяснений", — подчеркнул Лавров.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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