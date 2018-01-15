В МИД отметили опасность планов США по созданию "сил безопасности" в Сирии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Планы США помочь созданию зон пограничной безопасности в Сирии говорят о том, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности сирийского государства, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Буквально вчера было объявлено о новой инициативе, о том, что США хотят помочь так называемым Силам демократической Сирии создать некие зоны пограничной безопасности. По большому счету это обозначает обособление огромной территории вдоль границы Турции с Ираком и к востоку от реки Евфрат… И объявления о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США – это очень серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии" — добавил глава МИД РФ.
"Мы, как и наши турецкие и иранские коллеги, как и многие другие, я убежден, ожидаем от США подробных разъяснений", — подчеркнул Лавров.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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