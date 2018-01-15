Турция осудила планы США по созданию "сил безопасности" в Сирии

АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Турция осуждает планы США по созданию "сил безопасности границы" в Сирии, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого МИД.

Как сообщил ранее изданию Defense Post официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, в Сирии на подконтрольной коалиции территории создаются так называемые "силы безопасности границы". По его словам, коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — нарастить группировку примерно до 30 тысяч человек.

Сообщения о новой инициативе США в Сирии появились на фоне новых угроз со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Накануне он заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG — вооруженным формированиям сирийских курдов, которые являются союзниками США.

"Продолжение сотрудничества США с YPG, которое противоречит их собственным обязательствам, подвергают риску нашу нацбезопасность и территориальную целостность Сирии, и это неприемлемо. Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности", — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что 10 января временный поверенный в делах США в Сирии Филип Коснетт был вызван в МИД Турции в связи с планами Вашингтона по созданию регулярной армии на основе формирований, состоящих преимущественно из сирийских курдов. "А на этот раз, в соответствии с заявлением пресс-секретаря коалиции, создаются силы безопасности границы, которые будет состоять из 30 тысяч человек, частично из YPG, частично из СДС, и коалиция будет работать с этим силами", — говорится в документе.

Отмечается, что "вести борьбу с ИГ*, используя другую террористическую организацию — YPG — в корне неправильно и несет большие риски".

"Коалиция не консультировалась с Турцией по поводу создания сил, и какие члены коалиции приняли это решение, неизвестно. Односторонние шаги, которые выдаются за действия коалиции – это в высшей степени ошибочное действие, которое нанесет ущерб борьбе с ИГ*", — говорится в документе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.