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Война в Сирии
Война в Сирии

Коалиция США начала создание из курдов Сил охраны границы Сирии‍

00:0115.01.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСирийский город Алеппо. Архивное фотоСирийский город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Проамериканская антитеррористическая коалиция создает на подконтрольной территории в Сирии так называемые "силы охраны границы". В этом процессе также принимают участие "Сирийские демократические силы" (СДС), сообщил изданию Defense Post представитель пресс-службы коалиции Томас Вил.

"В настоящее время на первом этапе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в тридцать тысяч человек", — рассказал он.

По словам Вила, силы охраны границы будут развернуты вдоль долины реки Евфрат — на западной окраине сирийской территории, которую контролирует СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ.

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СДС при активной поддержке США сформировали в 2015 году, как тогда заявлялось, для борьбы с "Исламским государством"*. Группировка, которая состоит в основном из сирийских курдов, а также из некоторых арабских племен, получала вооружение от коалиции.

Коалиция — химера

Намерение развернуть силы охраны границы нарушает устав Организации Объединенных Наций и суверенитет Сирии, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. При этом он указал на то, что Вашингтон использует коалицию в качестве инструмента для продавливания своей политики на Ближнем Востоке.

"Коалиция во главе с США — это не более чем химера, никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США, поддерживаемые рядом стран либо из соображений союзнической солидарности, либо в силу обязательств, возникающих при получении соответствующей военной или экономической помощи", — отметил сенатор.

И главное — борьба с группировкой ИГ* не терпит односторонних и несогласованных действий, в чем американцы должны были неоднократно убедиться, начиная с августа 2014 года, когда впервые попытались развернуть собственную операцию против террористов, указывает Косачев.

"Ничего не получилось тогда и вряд ли получится впредь, во всяком случае, до тех пор, пока заявляемые цели так называемой коалиции будут расходиться с декларируемыми задачами", — заключил глава комитета Совфеда.

Кроме того, в Москве ранее неоднократно заявляли, что у американской коалиции не может быть "своего участка" в Сирии, поскольку она действует там без разрешения властей государства, то есть незаконно. Российские военные сообщали, что на подконтрольных альянсу территориях ведется подготовка боевиков из числа бывших членов террористических групп.

Свинское поведение

Разрушенное здание в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Цель американской инициативы по формированию сил охраны границы заключается в создании условий для дестабилизации ситуации в Сирии и свержения президента Башара Асада, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Парламентарий назвал "хамскими" с точки зрения международных правил действия США и их партнеров.

"Их свинское поведение своего присутствия по защите их непонятных интересов уже перешло все допустимые рамки приличия", — отметил он.

По словам депутата, Россия будет тщательно следить за тем, какие действия Соединенные Штаты и возглавляемая ими коалиция будут предпринимать  в Сирии.

Попытка узаконить террористические организации

Вид на Сирию. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
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В Анкаре идею Вашингтона также подвергли резкой критике. Как заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, создание в Сирии СБГ неприемлемо.

"США предпринимают шаги, которые узаконивают террористическую организацию, — это вызывает беспокойство. <…> Оставляем за собой право на любую борьбу с терроризмом. Наша борьба с террористическими организациями будет продолжаться как внутри страны, так и за ее пределами. Турция примет все меры для обеспечения своей безопасности", — цитирует Калына телеканал NTV.

Сообщения о новой инициативе Вашингтона появились на фоне важных заявлений со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана. Накануне он сообщил, что армия в ближайшее время планирует начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG — вооруженным формированиям сирийских курдов. США считают их своими союзниками в регионе.

Турецкая бронетехника около сирийской границы. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar haj kadour
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"Если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе YPG. — Прим. ред.), мы возьмем дело в свои руки", — подчеркнул турецкий лидер. Он пообещал "оторвать террористам головы" в течение недели.

Эрдоган также рассказал, что Соединенные Штаты отправили в Сирию оружие для курдов, отметив, что Анкара это "не проглотит". "США занимаются самообманом, полагая, что сотрудничество с террористами не нанесет вреда их национальным интересам. Тот, кто взял в свою постель змею, столкнется с последствиями этого", — добавил президент Турции.

Несмотря на жесткую критику, Эрдоган все же выразил надежду, что США поддержат усилия Анкары в борьбе с боевиками.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Война в Сирии
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Дмитрий Зуев
Напрасно тратят своё время,деньги и здоровье курдов. Чёрная полоса пендосии с бараком не закончилась. Провальная политика,экономика,военное дело. Аминь.
01:39
15.01.2018
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Xela4580
А ты попробуй , не думаю что у вас или у ирана с хизбалой духа хватить.
00:43
15.01.2018
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Анна Чапман
Мне вот интересно, что будут делать далее военные РФ? Осмелятся ли «мочить» курдов?
У курдов есть большое желание создать своё г-во «Курдистан», пожалуй в США в этом желании их поддерживают, тем паче что, курды контролируют большую часть нефтепромысла в этом регионе.
00:35
15.01.2018
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Александр Сергеевич
Я всего одного понять не могу, почему они ещё там и хозяйничают? Почему их не убирают оттуда?
00:29
15.01.2018
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yuricus83
Александр Сергеевич, потому что они(США) коровья лепешка,чуть тронешь и воняет на весь мир.
02:02
15.01.2018
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