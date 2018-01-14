Пушков: США хотят расчленить Сирию, создавая "силы безопасности"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Попытка США создать в Сирии так называемые силы безопасности имеет под собой цель раздробить страну, которая Вашингтону единой не нужна, заявил в воскресенье российский сенатор Алексей Пушков.

Как сообщил ранее изданию Defense Post официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, коалиция приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории. По его словам, коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель создать численность сил примерно в 30 тысяч человек.

Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии т.н. "силы безопасности" численностью до 30 тысяч человек — это путь к подготовке фактического расчленения страны. Официально США — за единую Сирию. На деле — за раздробленную. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 января 2018 г.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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