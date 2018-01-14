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Война в Сирии
Война в Сирии

Косачев прокомментировал желание США создать "силы безопасности Сирии"

21:0014.01.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на Всемирной конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом. 1 ноября 2017Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на Всемирной конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Решение США создать "силы безопасности границы" на подконтрольной им территории в Сирии впрямую нарушает устав ООН и суверенитет САР, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Сирийский город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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США узаконивают террористические организации в Сирии, заявили в Анкаре

Как сообщил ранее изданию Defense Post официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, коалиция приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории. По его словам, коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель создать численность сил примерно в 30 тысяч человек.

"Коалиция во главе с США — это не более чем химера, никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США, поддерживаемые рядом стран либо из соображений союзнической солидарности, либо в силу обязательств, возникающих при получении соответствующей военной или экономической помощи", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что "подконтрольная территория" по отношению к суверенному государству и члену ООН без его согласия — "откровенное нарушение устава ООН, международного права и суверенитета данного государства".

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
США и коалиция продолжат бороться с ИГ* в Сирии, заявили в Госдепе

И главное — борьба с группировкой ИГ* не терпит односторонних и несогласованных действий, в чем американцы должны были неоднократно убедиться, начиная с августа 2014 года, когда впервые попытались развернуть собственную операцию против террористов, отметил Косачев.

"Ничего не получилось тогда и вряд ли получится впредь, во всяком случае, до тех пор, пока заявляемые цели так называемой коалиции будут расходиться с декларируемыми задачами", —заключил глава комитета СФ.

Планы США по созданию так называемых сил безопасности границы на подконтрольной им территории Сирии неприемлемы, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

*Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
9 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
krylowoleg
А что тогда мешает и России в одностороннем порядке создать "силы безопасности границы" на территории ДНР и ЛНР?! И довести их численность до 30000 обученных воевать! Думаю, США не должны будут возмущаться, так как Россия поступит по их шаблону. Или как???!!! Скорее всего на Эхо Москвы действия США назовут супердемократичными, а действия России - тоталитарными!
21:10
14.01.2018
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Владимир Данилин
Думаю Косачев слишком высоко оценивает возможности ООН эта организация с каждым годом все более напоминает ширму для прикрытия действий США или демонстрирует полное бездействие.
21:17
14.01.2018
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