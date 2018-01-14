Косачев прокомментировал желание США создать "силы безопасности Сирии"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Решение США создать "силы безопасности границы" на подконтрольной им территории в Сирии впрямую нарушает устав ООН и суверенитет САР, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Как сообщил ранее изданию Defense Post официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, коалиция приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории. По его словам, коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель создать численность сил примерно в 30 тысяч человек.

"Коалиция во главе с США — это не более чем химера, никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США, поддерживаемые рядом стран либо из соображений союзнической солидарности, либо в силу обязательств, возникающих при получении соответствующей военной или экономической помощи", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что "подконтрольная территория" по отношению к суверенному государству и члену ООН без его согласия — "откровенное нарушение устава ООН, международного права и суверенитета данного государства".

И главное — борьба с группировкой ИГ* не терпит односторонних и несогласованных действий, в чем американцы должны были неоднократно убедиться, начиная с августа 2014 года, когда впервые попытались развернуть собственную операцию против террористов, отметил Косачев.

"Ничего не получилось тогда и вряд ли получится впредь, во всяком случае, до тех пор, пока заявляемые цели так называемой коалиции будут расходиться с декларируемыми задачами", —заключил глава комитета СФ.

Планы США по созданию так называемых сил безопасности границы на подконтрольной им территории Сирии неприемлемы, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

*Террористическая организация, запрещена в России

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