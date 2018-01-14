Вооруженная оппозиция Сирии отказывается участвовать в конгрессе в Сочи

КАИР, 14 янв — РИА Новости. Делегация вооруженной оппозиции Сирии, принимавшая участие в переговорах в Астане, не планирует участвовать в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи в конце января, заявил РИА Новости член делегации Фатех Хассун.

Ранее от участия в конгрессе в Сочи отказалась оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам (СКП), которая объединяет делегатов от политической оппозиции. Не менее 40 группировок вооруженной оппозиции Сирии в декабре подписали совместное заявление против проведения конгресса нацдиалога, назвав его попыткой "уйти от женевского пути урегулирования".

"Что касается конгресса в Сочи, военная делегация сил революции остается при своей позиции и отказывается от участия", — заявил Хассун.

По его словам, решение связано не с нежеланием вести переговоры, а со стремлением вести диалог в рамках резолюций ООН и женевского коммюнике. Как заявил он, оппозиция выступает против "диалога режима (президента Башара Асада) с самим собой" с целью его "реабилитации".

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем — и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов не планируется.