США узаконивают террористические организации в Сирии, заявили в Анкаре

АНКАРА, 14 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Планы Вашингтона по созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ему территории Сирии неприемлемы, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"США предпринимают шаги, которые узаконивают террористическую организацию, — это вызывает беспокойство. <…> Оставляем за собой право на любую борьбу с терроризмом. Наша борьба с террористическими организациями будет продолжаться как внутри страны, так и за ее пределами. Турция примет все меры для обеспечения своей безопасности", — цитирует Калына телеканал NTV

Как сообщил ранее изданию Defense Post официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, коалиция приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории.

По его словам, проамериканская коалиция работает совместно с "Сирийскими демократическими силами" над созданием и обучением новых "сил безопасности границы". Подготовку проходят пока около 230 человек, конечная цель — создать группировку примерно в 30 тысяч человек.

Сообщения о новой инициативе США появились на фоне важных заявлений со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана. Накануне он сообщил, что армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG — вооруженным формированиям сирийских курдов, которые являются союзниками США. При этом Эрдоган хоть и обрушился на Соединенные Штаты с жесткой критикой, но выразил надежду, что Вашингтон поддержит усилия Анкары.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.