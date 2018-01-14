Сирийская армия выбила террористов из 44 деревень на юго-востоке Алеппо

ДАМАСК, 14 янв — РИА Новости. Сирийские правительственные войска выбили террористов из большинства деревень и поселений на юго-востоке провинции Алеппо, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия и союзные силы приблизились к полному освобождению юго-востока провинции Алеппо после ожесточенных боев с террористами", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в ходе военной операции за последние несколько дней было освобождено 44 деревень, а также ряд высот близ трассы "Ханасер".

Источник добавил, что инженерные бригады продолжают разминирование домов и улиц в освобожденных поселениях.

Успех сирийской армии на юго-востоке провинции Алеппо начал развиваться после взятия 10 января авиабазы Абу-Духур на юго-востоке соседней провинции Идлиб, которая была захвачена в 2015 году боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещенная в РФ).

* Террористическая группировка, запрещенная в России.