Коалиция США приступила к созданию "сил безопасности границы" в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* приступила к созданию так называемых "сил безопасности границы" в Сирии на подконтрольной ей территории, сообщил изданию Defense Post представитель ее пресс-службы Томас Вил.

Альянс работает совместно с "Сирийскими демократическими силами" (СДС). "В настоящее время на первом этапе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в 30 тысяч человек", — рассказал представитель коалиции.

По его словам, новые силы будут находиться вдоль долины реки Евфрат — на западной окраине сирийской территории, подконтрольной СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ.

"Сирийские демократические силы" были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально заявлялось, для борьбы с ИГ*. Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, а также из некоторых арабских племен, получали вооружение от коалиции.

Как утверждали в Пентагоне, с российскими военными, которые проводили в Сирии операцию против ИГ* по просьбе Дамаска, достигнуты договоренности о разграничении зон ответственности для действий боевой авиации. В Минобороны России, в свою очередь, указали, что у американской коалиции не может быть "своего участка" в небе страны, поскольку коалиция действует там незаконно и без разрешения властей государства. Кроме того, российские военные неоднократно сообщали о том, что на подконтрольных коалиции территориях ведется подготовка боевиков из числа бывших членов террористических групп.

Сообщения о новой инициативе США в Сирии появились на фоне угроз со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана. Накануне он заявил, что армия страны может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG — вооруженным формированиям сирийских курдов, союзников США. При этом Эрдоган хоть и обрушился на Штаты с жесткой критикой, но выразил надежду на то, что Вашингтон поддержит усилия Анкары.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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