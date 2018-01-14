Сирийские военные обнаружили византийскую мозаику в провинции Хама

БЕЙРУТ, 14 янв — РИА Новости. Бойцы сирийской армии в ходе разминирования поселения Акербат на востоке провинции Хама обнаружили мозаику византийской эпохи площадью почти 50 квадратных метров, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

"Мозаика квадратной формы семь метров в длину была обнаружена в ходе разминирования и подготовки поселения Акербат к возвращению мирных граждан", — рассказал агентству глава местной полиции Ахмад Тах.

По его словам, специалисты продолжают работы по расчистке и извлечению мозаичного полотна.

В августе 2017 года редкое мозаичное полотно в отличном состоянии было обнаружено сирийскими учеными в долине Барада под Дамаском, после того как территория была освобождена от боевиков.

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