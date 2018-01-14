ВС Турции нанесли удары по позициям сирийских курдов в районе Африна

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции. Архивное фото

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции. Архивное фото

АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Вооруженные силы Турции подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции сил самообороны сирийских курдов (YPG) в районе Африн на северо-западе Сирии, нанеся по ним не менее 40 ударов, передает в воскресенье агентство Anadolu.

Сообщается, что удары были нанесены частями ВС Турции, дислоцированными в районе Хасса и Кырыкхан турецкой провинции Хатай. Целью их были объекты YPG в Басуфане, Джиндере, Мемелан, Мескенли и Раджо.

Накануне турецкие СМИ сообщили об обстреле подконтрольной YPG территории в районе Африн. Турция также направила очередную колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией.

Артобстрелы в субботу были произведены в часы, когда президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG. По словам Эрдогана, США отправили в Сирию для YPG уже 4,9 тысячи грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием. Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.