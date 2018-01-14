Танки рядом с Сирией: Турция отправила военную технику на границу

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Анкара направила колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией – в южную провинцию Хатай, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

​Источник в турецких вооруженных силах сообщил агентству, что танки были отправлены для усиления пограничных частей. Сотрудники самого Anadolu засняли группу из пяти танков, которые были погружены на грузовики.

"Возьмем дело в свои руки"

Ранее в субботу турецкая армия обстреляла подконтрольную силам самообороны сирийских курдов (YPG) территорию в районе Африн на северо-западе Сирии в ответ на обстрел приграничной турецкой территории.

Отмечается, что по территории Сирии было запущено около десяти артиллерийских снарядов.

"Оторвем им головы"

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что национальная армия может в течение недели начать операцию в подконтрольных силам самообороны сирийских курдов регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии.

"В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе YPG. — Прим. ред.), мы возьмем дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы", — сказал Эрдоган, выступая в субботу в турецкой провинции Элязыг.

По его словам, США отправили в Сирию для YPG 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с оружием. "Это не союзничество. Вы будете давать YPG оружие и говорить о стратегическом партнерстве с нами? Этого никто не проглотит. США занимаются самообманом, полагая, что сотрудничество с террористами не нанесет вреда их национальным интересам", — добавил Эрдоган.

Турецкий лидер также заявлял, что Анкара не потерпит создания у своих границ "террористического государства" сирийских курдов при поддержке США.

"Мы видим очевидный план США, направленный против нас. Создается террористический коридор на севере Сирии. Почему туда поступает американское оружие, раз там уже не осталось ИГ*? Против кого оно будет использовано? Против Ирана, Турции, России? Мы не будем молча наблюдать, как кто-то в США пытается создать у нас под боком террористическое государство", — заявил Эрдоган, выступая в минувшую пятницу на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

Угроза безопасности Турции и будущему Сирии

Политика США в отношении сирийских курдов несет угрозу безопасности Турции и будущему Сирии, заявил ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"США продолжают поддерживать террористов YPG, ставя под угрозу как безопасность Турции, так и будущее Сирии", — говорится в статье Чавушоглу в американском журнале Newsweek. Он отметил, что продолжающиеся поставки американского вооружения YPG подрывают территориальную целостность и мир в Сирии. По его словам, от "насилия террористов YPG в Турцию бежали 300 тысяч сирийских курдов, которые все еще не могут вернуться в свои дома".

Чавушоглу вновь отметил ошибочность решения Вашингтона "использовать одну террористическую организацию в борьбе с другой". "Им необходимо незамедлительно исправить эту ошибку", — говорится в статье турецкого министра.

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*Террористическая организация, запрещенная в России