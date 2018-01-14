Танки рядом с Сирией: Турция отправила военную технику на границу

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Анкара направила колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией – в южную провинцию Хатай, передает турецкое информационное агентство Anadolu.
Turkish military convoy dispatched to Syrian border https://t.co/IQl0Y5QrcD pic.twitter.com/Eah5sB7Q5A— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 13 января 2018 г.
Источник в турецких вооруженных силах сообщил агентству, что танки были отправлены для усиления пограничных частей. Сотрудники самого Anadolu засняли группу из пяти танков, которые были погружены на грузовики.
"Возьмем дело в свои руки"
Отмечается, что по территории Сирии было запущено около десяти артиллерийских снарядов.
"Оторвем им головы"
"В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе YPG. — Прим. ред.), мы возьмем дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы", — сказал Эрдоган, выступая в субботу в турецкой провинции Элязыг.
По его словам, США отправили в Сирию для YPG 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с оружием. "Это не союзничество. Вы будете давать YPG оружие и говорить о стратегическом партнерстве с нами? Этого никто не проглотит. США занимаются самообманом, полагая, что сотрудничество с террористами не нанесет вреда их национальным интересам", — добавил Эрдоган.
"Мы видим очевидный план США, направленный против нас. Создается террористический коридор на севере Сирии. Почему туда поступает американское оружие, раз там уже не осталось ИГ*? Против кого оно будет использовано? Против Ирана, Турции, России? Мы не будем молча наблюдать, как кто-то в США пытается создать у нас под боком террористическое государство", — заявил Эрдоган, выступая в минувшую пятницу на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.
Угроза безопасности Турции и будущему Сирии
"США продолжают поддерживать террористов YPG, ставя под угрозу как безопасность Турции, так и будущее Сирии", — говорится в статье Чавушоглу в американском журнале Newsweek. Он отметил, что продолжающиеся поставки американского вооружения YPG подрывают территориальную целостность и мир в Сирии. По его словам, от "насилия террористов YPG в Турцию бежали 300 тысяч сирийских курдов, которые все еще не могут вернуться в свои дома".
Чавушоглу вновь отметил ошибочность решения Вашингтона "использовать одну террористическую организацию в борьбе с другой". "Им необходимо незамедлительно исправить эту ошибку", — говорится в статье турецкого министра.
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*Террористическая организация, запрещенная в России