Центр примирения заявил о нарушении перемирия в Идлибе и Дамаске

ХМЕЙМИМ (Сирия), 13 янв — РИА Новости. Нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы в течение суток на территории сирийских Идлиба и Дамаска, сообщает в субботу российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

"В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и в пригороде Дамаска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра продолжаются переговоры с родственниками членов вооруженных формирований оппозиции в целях разъяснения порядка присоединения к режиму прекращения боевых действий и урегулирования их статуса сирийскими властями. В результате совместной работы российского Центра по примирению, сирийских органов государственной власти и администраций провинций подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Химейни провинции Хомс и Абу-Мрер провинции Алеппо.

Как сообщается, гуманитарная помощь мирным жителям и примирение враждующих сторон остаются главными направлениями политического урегулирования в Сирии. Мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии обеспечивается российско-иранско-турецким совместным координационным центром. Улучшению гуманитарной ситуации в Сирии способствует совместная работа Центра по примирению и руководства провинций по оказанию помощи населению в наиболее пострадавших районах. В рамках гуманитарной помощи жителям населенного пункта Ачан-Эль-Мири провинции Алеппо доставлено более 2,5 тонны продуктов питания.

Добавляется, что в ходе заседаний комитетов национального примирения провинций Сирии российский Центр по примирению активно участвует в решении проблем гуманитарной обстановки, организации восстановления социально значимых объектов, проработке других вопросов, связанных с созданием условий для возвращения беженцев к местам прежнего проживания. Всего за сутки в свои дома вернулся 201 человек, в том числе в провинции Дейр-Эз-Зор — 154, в провинции Алеппо — 38, в провинции Хомс — девять человек.