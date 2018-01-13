Оппозиция Сирии утверждает, что в ООН не против конгресса в Сочи

КАИР, 13 янв — РИА Новости. В ООН не выступили против проведения по инициативе России конгресса национального диалога Сирии в Сочи, но и не выразили ему поддержку, в то время как представители США заявили о приверженности переговорному пути в Женеве, заявил РИА Новости представитель оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

Делегация сирийской оппозиции с 8 по 12 января находилась с визитом в США — Нью-Йорке и Вашингтоне "для участия во встречах высокого уровня относительно сирийского кризиса, ухудшающейся гуманитарной ситуации и текущих дипломатических усилий по поиску политического решения", сообщили ранее в СКП.

"Американская сторона подтвердила свою приверженность пути Женевы и отсутствие энтузиазма по поводу Сочи… ООН не были против Сочи, но и не одобрили его", — заявил аль-Ариди об итогах встреч.

Он подтвердил, что СКП продолжает отказываться участвовать в конгрессе.

"Мы призвали официальные лица и стороны, с которыми встретились в Нью-Йорке и Вашингтоне, придерживаться пути Женевы и не отклоняться в сторону шагов Москвы", — заявил оппозиционер, назвав готовящийся в Сочи конгресс с участием 1,7 тысячи человек "фальсификацией".

Он отметил, что далее члены СКП планируют посетить Европу для переговоров. По его словам, встреч с представителями РФ у оппозиции не запланировано. "Если есть что-то иное, что они (Россия) готовы предложить по сравнению с тем, что есть сейчас, не только Сочи, то мы готовы выслушать", — заявил при этом аль-Ариди.

В субботу СКП проводит встречу в Эр-Рияде для обсуждения итогов визита своего главы Насера аль-Харири и делегации в Нью-Йорк и Вашингтон, где они провели ряд встреч, в том числе с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, рядом постпредов постоянных членов Совбеза ООН, а также членами конгресса США и советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем — и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов не планируется.

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