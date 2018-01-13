Эрдоган пригрозил начать операцию в Сирии против YPG в течение недели

АНКАРА, 13 янв — РИА Новости. Турецкая армия может в течение недели начать операцию в подконтрольных силам самообороны сирийских курдов (YPG) регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.NTV.
По его словам, США отправили в Сирию для YPG 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с оружием. "Это не союзничество. Вы будете давать YPG оружие и говорить о стратегическим партнерстве с нами? Этого никто не проглотит. США занимаются самообманом, полагая, что сотрудничество с террористами не нанесет вреда их национальным интересам. Тот, кто взял в свою постель змею, столкнется с последствиями этого", — заявил Эрдоган.
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