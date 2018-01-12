В Сирии в двух провинциях зафиксированы нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня зафиксированы в двух сирийских провинциях за прошедшие сутки, сообщает Минобороны РФ.

"В течение суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром фиксировались нарушения режима в провинциях Идлиб и Дамаск. Так, в районах населенных пунктов Зайтунджик, Шейх-Али-Кобтани, Барза-Тахтани провинции Идлиб отрядами незаконного вооруженного формирования "Джабхат ан-Нусра" (запрещено в РФ – ред.) грубо нарушался режим прекращения боевых действий", — приводятся заявления на брифинге генерал-майора Юрия Евтушенко.

Он подчеркнул, что неоднократно открывался огонь из минометов и стрелкового оружия по позициям сирийских правительственных войск, вынуждавший сирийскую сторону принимать ответные меры.

В результате совместной работы Центра по примирению, сирийских силовых структур и администрации провинции Алеппо подписано соглашение о присоединении населенного пункта Тарфави к режиму прекращения боевых действий, отметил Евтушенко. Он добавил, что продолжаются переговоры с оппозицией о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.

"Жителям населенных пунктов Хирбет-Огла провинции Алеппо и Баду провинции Хомс доставлено более пяти тонн продуктов питания. В указанных населенных пунктах медицинская помощь оказана пятидесяти сирийцам, включая 15 детей", — сказал Евтушенко.

Также он добавил, что жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода, а также в районе населенного пункта Сальхиях оказана медицинская помощь 43 беженцам, в том числе 17 детям.

"За сутки в свои дома вернулись 271 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор — 223, в провинции Алеппо — 25, в провинции Хомс — 23 человека. Медицинская помощь оказана 348 сирийцам. За сутки хирургическую помощь получили 164, терапевтическую – 185 жителей", — подчеркнул Евтушенко.