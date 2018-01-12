Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков, атаковавших Хмеймим

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минобороны России в пятницу опубликовало видео уничтожения диверсионной группы боевиков, которые 31 декабря 2017 года обстреляли из минометов российскую авиабазу в Хмеймиме.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что в ходе спецоперации в Сирии удалось узнать местоположение базы террористов. Она находилась возле западной границы провинции Идлиб. "Вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", — заявили в министерстве, отметив, что в этот момент боевики садились в микроавтобус.

Кроме того, российская военная разведка обнаружила в Идлибе место сборки и хранения террористами ударных беспилотников, которое также было уничтожено попаданием "Краснополя".

На двух роликах продолжительностью 10 и 5 секунд, опубликованных на официальной странице военного ведомства в "ВКонтакте", показано, как уничтожаются пытающиеся сесть в микроавтобус боевики, а также склад БПЛА.

Группа террористов 31 декабря обстреляла аэродром Хмеймим из минометов, погибли двое российских военных. В ночь на 6 января террористы пытались атаковать Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе с использованием 13 дронов, но эта атака была успешно сорвана.

В декабре Владимир Путин объявил о выводе части контингента из республики, однако российские военные остались на базах в Хмеймиме и Тартусе.